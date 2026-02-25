Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach seinem Rekord vom Vortag erneut freundlich entwickelt. Allerdings hält sich das Plus in Grenzen. Zahlreiche Unternehmen stehen mit ihren Bilanzen im Fokus und sorgen teils für starke Bewegung. Am Markt erfüllte die mit Spannung erwartete Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Trump die Erwartungen nicht - es habe zu wenig konkrete neue Informationen zu Zöllen und keine Stimmungsaufheller für den «kleinen Mann auf der Strasse» gegeben.