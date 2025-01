Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenmitte von einer sehr freundlichen Seite und knüpft damit an die guten Vorgaben der Wall Street an. Der SMI notierte zeitweise über 12'200 Punkten. Dreh- und Angelpunkt des Geschehens bleibt der neue US-Präsident Donald Trump und die seit seinem Amtsantritt erlassene Flut an Dekreten. Insgesamt setzten Anleger darauf, dass die US-Wirtschaft unter ihm einen Schub erhalten wird, erklärten Beobachter.