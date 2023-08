Der Schweizer Aktienmarkt notiert am späten Donnerstagvormittag relativ deutlich im Plus. Im Fokus sind hierzulande die UBS-Aktien nach der Publikation von Zahlen und Nachrichten zum Stand der CS-Integration. Die Neuigkeiten kommen sehr gut an. Und dies präge bis zu einem gewissen Grad auch die Stimmung am gesamten Markt, meinen Marktbeobachter. Nach wie vor sei aber auch eine gewisse Vorsicht zu spüren, betonen Händler. Neue Nahrung hätten diese Skeptiker von den durchwachsenen Wirtschaftssignalen aus China erhalten. Die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen ist nämlich unverändert angeschlagen, wie die neusten Einkaufsmanagerdaten aus dem Reich der Mitte zeigen.

31.08.2023 11:30