Roche hält am Berichtstag einen Investorentag ab. Wie Chef Thomas Schinecker in einem Zeitungsinterview sagte, hat der Pharmakonzern mögliche Zukäufe in seiner Strategie einkalkuliert. Bei Novartis wiederum sollen am Freitag die Aktionäre die Weichen für eine Abspaltung der Tochter Sandoz stellen.