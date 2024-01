Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag gegen Mittag etwas fester. Er folgt damit der Wall Street, die am Vorabend Höchstmarken erreicht hatte. Die Marktteilnehmer halten sich aber im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch und diversen wichtigen Firmenabschlüssen in der zweiten Wochenhälfte zurück. Das Fed dürfte die Zinsen nach einhelliger Meinung unverändert lassen, weshalb das Hauptaugenmerk den begleitenden Aussagen zu künftigen Zinssenkungen gilt. Dass die deutsche Wirtschaft zuletzt geschrumpft ist, überraschte am Markt derweil kaum.

30.01.2024 11:30