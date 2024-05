Die Schweizer Aktienbörse zeigt sich nach einem verhaltenen Start am späten Donnerstagvormittag etwas fester. Die Stimmung der Anleger schwankt zwischen neuen Zinssorgen und der Freude über das gute Abschneiden des Chipkonzerns Nvidia im ersten Quartal. Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend ein Festhalten an den hohen Zinsen signalisiert und eine baldige Senkung erst einmal nicht in Aussicht gestellt. Einige Vertreter des Fed zeigten sogar die Bereitschaft, die Geldpolitik - falls nötig - weiter zu straffen. Nachdem zuletzt wieder aufgefrischte Zinssenkungshoffnungen die Kurse beflügelt hatten, sei diese Euphorie nun wieder klar gedämpft, meinte ein Händler. Es gebe gar Ökonomen, die im laufenden kaum mehr mit einer Zinssenkung rechneten.