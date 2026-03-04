Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch gegen Mittag im Plus. Die Höchststände aus der Eröffnungsphase werden zwar nicht ganz verteidigt, dennoch zeichnet sich für den Berichtstag im Anschluss an die massiven Verluste wegen des Ausbruchs des Kriegs in Iran ein erster Stabilisierungsversuch ab. Hierzulande helfen dabei die defensiven Schwergewichte, aber auch an anderen Börsenplätzen in Europa scheinen sich die Nerven zumindest für den Moment etwas beruhigt zu haben.