Und auch die Zinssenkungserwartungen seien inzwischen sehr gut in den Aktienkursen abgebildet, heisst es weiter. Nach den am Dienstag veröffentlichten US-Inflationsdaten werde gar eine grosse Zinssenkung um 50 und nicht nur um 25 Basispunkte als nicht mehr unwahrscheinlich erachtet. «Eine Zinssenkung um 25 BP ist ganz sicher», meint ein Händler. Dennoch dürften die am Nachmittag aus den USA erwarteten Produzentenpreise und Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung Beachtung finden. «Der Markt blendet derzeit die möglichen Folgen der US-Zollpolitik auf die Wirtschaft einfach aus. Es ist gefährlich, einfach zu hoffen, dass uns die Geldhüter wieder raushauen können», sagt ein anderer Händler.