Aus der Eurozone rückten am Vormittag passend dazu Inflationszahlen in den Blick. Nachdem bereits an den Vortagen von beispielsweise Deutschland oder Italien sinkende Inflationsdaten gemeldet wurden, schwächte sich nun auch die Inflation in der Eurozone stärker ab als erwartet. Am Nachmittag rückt nun insbesondere der ADP-Bericht in den Fokus und gibt einen Vorgeschmack auf die US-Arbeitslosenzahlen als Highlight zum Ende der Woche. Zudem steht der ISM-Dienstleistungsindex an. Alle Daten werden weiterhin auf die Goldwaage gelegt und sollen bei der Einschätzung helfen, wie oft und vor allem wann die US-Notenbank und auch die EZB die Zinsen senken.