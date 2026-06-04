Nun richtet sich der Fokus bereits auf den morgigen Arbeitsmarktbericht aus den USA. Am Nachmittag liefern die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe das letzte Puzzlesteinchen. Zuletzt waren diverse Konjunkturdaten recht robust ausgefallen. «Diese haben die Sicht unterstützt, dass die USA sicher in nächster Zeit keine Zinssenkung brauchen», so ein Händler. Von der EZB wird ein erster Schritt nach oben bereits in der kommenden Woche erwartet, in der Schweiz bleibt indes die Inflation tief und die SNB ist somit nicht in Zugzwang.