Denn laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim ist das Abkommen bisher nicht endgültig bestätigt. Es handle sich um einen 14 Punkte umfassenden Text. Es geht Berichten zufolge zunächst um ein Rahmenabkommen, mit dem die Grundlage für weitere Gespräche gelegt werden soll. Mit dem Rahmenabkommen könnte aber bereits etwa die für den Handel wichtige Strasse von Hormus wieder vollständig geöffnet werden.