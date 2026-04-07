Der Schweizer Aktienmarkt hat im Verlauf des Dienstagvormittags das Vorzeichen gewechselt und notiert nun klar im Plus. Als Grund nennen Börsianer den leicht gesunkenen Ölpreis. Dieser war zeitweise bis auf 109,08 Dollar pro Fass gesunken und damit relativ deutlich unter die 110er-Marke. Gleichzeitig kursierten Gerüchte über verstärkte Bemühungen für einen Waffenstillstand. Marktteilnehmer warnen allerdings vor allzu viel Euphorie: Die Anleger seien nach wie vor hoch nervös und schienen nach jedem Strohhalm zu greifen, meinten sie.