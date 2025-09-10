So werden am Nachmittag zunächst die Produzentenpreise veröffentlicht. «Es besteht durchaus das Risiko, dass der Preisanstieg unangenehm hoch ausfallen wird und dies dann auch über kurz oder lang auf die Konsumentenpreise durchschlägt», so ein Börsianer. Dadurch könnte die Hoffnung derer, die nach den schwachen US-Jobdaten und der starken Revision auf einen grossen Zinsschritt setzen, zunichte gemacht werden. Erst am morgigen Donnerstag herrscht dann über die US-Inflation im August Klarheit. Zudem drängt sich nach dem Angriff Israels auf die Hamas in Katar der Nahostkonflikt wieder etwas stärker in den Vordergrund. Für Unruhe sorgt auch das Eindringen von mutmasslich russischen Drohnen in den polnischen Luftraum.