Am Schweizer Aktienmarkt heisst es am Donnerstag: Wie gewonnen, so zerronnen. Die Erholung vom Vortag mit einem Plus des SMI von über 300 Punkten oder beinahe 3 Prozent erweist sich als nicht nachhaltig. Zu hoch bleibt die Nervosität an den Finanzmärkten angesichts der zuletzt schwachen Konjunkturdaten aus den USA und der drohenden Eskalation im Nahen Osten. Marktteilnehmer verweisen auf die zwar etwas geringere, aber noch immer hohe Volatilität an den Märkten, welche ein untrügliches Zeichen für die anhaltende Verunsicherung sei. So hat sich der VSMI, der entsprechende Index für die hiesigen Aktien, zuletzt zwar etwas zurückentwickelt, bleibt aber bei knapp 20 Punkten auf einem hohen Niveau.