Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstagvormittag schwächer. Damit kann der Leitindex die positiven Vorgaben aus den USA und aus Asien nicht übernehmen. Vielmehr belasten laut Händlern Abgaben in den defensiven Schwergewichten den Gesamtmarkt. Nach dem starken Lauf nähmen Anleger Gewinne mit und investierten bevorzugt in zyklische Sektoren. Denn diese dürften wegen der zu erwartenden und steigenden Ausgaben in Verteidigung und Infrastruktur besser performen, heisst es am Markt. Mit Spannung warteten die Anleger auch auf die EZB. Dabei steht heute Nachmittag weniger der Zinsentscheid - es wird eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet - als mehr ihr Kommentar und die neuen Wachstums- und Inflationsprojektionen im Fokus.