Allerdings zeigten sich nach den vergangenen Wochen mit teils starken Gewinnen erste Ermüdungserscheinungen. «Den Märkten könnte durchaus langsam die Puste ausgehen, das Sommerloch drängt sich in den Vordergrund und so manch einer fragt sich, wie weit die KI-Euphorie noch trägt», kommentierte ein Börsianer. Sollte jedoch zeitnah der Iran-Krieg beendet und die Strasse von Hormus wieder geöffnet werden, könnte sich die Erholung auf andere Sektoren ausdehnen und die Kursgewinne wären breiter abgestützt.