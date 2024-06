Die Schweizer Aktienbörse präsentiert sich am Donnerstagvormittag eine Spur fester. Das Geschäft verläuft dabei in engen Spannen. Die Anleger hielten sich zurück, heisst es am Markt. Zum einen dämpften die an den beiden bevorstehenden Wochenenden angesetzten französischen Wahlen und der an Fahrt aufnehmende Wahlkampf in den USA die Risikobereitschaft. Zusätzlich für Zurückhaltung sorgten zudem auch US-Inflationsdaten vom Freitag für den Monat Mai: Der PCE-Preisindex - das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank. Dies könnte kurzfristig noch eine erhöhte Volatilität an den Märken auslösen, heisst es weiter. Dagegen scheinen die Gewinnmitnahmen in den Aktien des USA-Technologieriesen Micron die hiesigen Branchennachbarn kaum zu kümmern.