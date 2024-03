Mangels Konjunkturdaten stehen bei den Marktteilnehmern am Berichtstag vor allem die Aktien der Unternehmen im Fokus, die ihre Ergebnisse veröffentlicht haben. Wichtige Konjunkturzahlen werden erst am Donnerstag mit den US-Produzentenpreisen und dem wöchentlichen Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Dazu werfe der grosse Eurex-Verfall vom kommenden Freitag allmählich seine Schatten voraus. Der März-Verfall zählt zu den vier grossen Terminen des Jahres. Am sogenannten Hexensabbat laufen Optionen und Futures sowohl auf Indizes als auch auf Einzelwerte aus.