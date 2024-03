Die Schweizer Aktienbörse notiert am Dienstagvormittag gut gehalten. «Die Grundstimmung ist eigentlich positiv», sagt ein Händler. Verantwortlich für die gute Laune ist der US-Softwareriese Oracle, der am Vorabend nachbörslich einen guten Quartalsbericht vorgelegt hat. Die US-Aktien-Futures deuten nicht zuletzt deshalb eine freundliche Tendenz an. Daher habe auch der hiesige Leitindex zunächst auch noch ein neues Jahreshoch markiert, so ein Börsianer. Dann aber habe der Markt an Schwung verloren.

12.03.2024 11:34