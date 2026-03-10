Auch an den internationalen Märkten atmen die Anleger zunächst durch. So zog der Nikkei in Japan um fast 3 Prozent an, der stark gebeutelte Kospi in Südkorea legte gar um über 5 Prozent zu. Und in Frankfurt erholt sich der Dax im Vormittagshandel um 2,5 Prozent. Auch der Bitcoin hat sich wieder klar zurück über die Marke von 70'000 Dollar gekämpft.