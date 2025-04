Die Anleger könnten sich daher zunehmend zurückhalten. «Steigende Kurse könnten auch zum Anlass genommen werden, Positionen abzubauen», sagte ein weiterer Börsianer. Zudem könnten ausländische Anleger wegen der allgemeinen Verunsicherung ihre Bestände an US-Staatsanleihen abbauen, was deren Renditen in die Höhe treiben würde. Sollte die «Schmerzgrenze» von 4,5 Prozent nach oben klar überschritten werden, könnte dies für die Finanzmärkte negative Folgen haben, heisst es weiter. Impulse dürften auch von der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag sowie einigen wichtigen Konjunkturzahlen im Wochenverlauf wie dem Empire State Index aus den USA, dem deutschen ZEW Index oder den Schweizer Aussenhandelszahlen ausgehen. Am Donnerstag ist zudem noch ein kleiner Verfallstermin.