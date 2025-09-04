Dass die heute Nachmittag anstehenden US-Daten - veröffentlicht werden die ADP-Beschäftigungsdaten, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der ISM-Index für den Dienstleistungssektor - die Zinssenkungserwartungen noch merklich dämpfen könnten, sei ausgeschlossen. «Diese müssten dann schon sehr weit von den Schätzungen abweichen», kommentiert ein Händler. Es könnte aber sein, dass die Anleger nach dem für den (morgigen) Freitag erwarteten Arbeitsmarktbericht der US-Regierung Gewinne mitnehmen, sollten diese die Zinserwartungen untermauern. Doch derzeit sei davon noch nichts zu sehen.