Der Schweizer Aktienmarkt hat nach seiner kurzen Verschnaufpause an den vergangenen zwei Tagen am Dienstag seine Aufwärtstendenz wieder aufgenommen. Allerdings sollten Marktteilnehmer vor den am Nachmittag anstehenden ersten Inflationsdaten aus den USA nicht mit allzu grossen Ausschlägen rechnen, heisst es im Handel. So stehen zunächst die Produzentenpreise auf der Agenda. Noch gespannter dürften zur morgigen Wochenmitte die Konsumentenpreise beäugt werden. Etwas Unterstützung komme auch von Seiten der US-Staatsanleihen. Es sei positiv zu werten, dass die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen nicht weiter in Richtung der 5-Prozent-Marke «durchmarschiert» seien.