Immerhin verharrt die Ölpreise als Seismograph für die Märkte auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn. Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz am gestrigen Sonntag soll es unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Ziel sei es, wie im Rahmenabkommen vorgesehen, innerhalb von 60 Tagen ein «finales Abkommen» zu erreichen, wie aus einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler Katar und Pakistan hervorgeht.