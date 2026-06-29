Gleichzeitig spricht die eher verhaltene Reaktion auf die Entwicklungen im Iran-Konflikt vom Wochenende dafür, dass die Finanzmärkte gegen geopolitische Schocks zunehmend immun scheinen. Denn obwohl die Waffenruhe im Iran-Konflikt am Wochenende durch neue, gegenseitige Angriffe gebrochen wurde, bleibe die grosse Panik aus, heisst es am Markt. Die Tatsache, dass schon für den morgigen Dienstag neue Verhandlungen angesetzt sind, werde als rettender Anker gesehen, der den Verkaufsdruck sofort im Keim ersticke.