Bei den Gewinnern stehen im SLI die Aktien des Rückversicherers Swiss Re (+0,9 Prozent) zuoberst. Auch Zurich (+0,4 Prozent) und Swiss Life (+0,1 Prozent) sind auf der Gewinnerliste zu finden. Während die Zurich bereits in dieser Woche noch ihre Zahlen vorlegt, folgen die anderen beiden in der kommenden Woche - quasi als Nachzügler der aktuellen Berichtssaison. Mit ihrer freundlichen Tendenz befinden sie sich in guter Gesellschaft: Auch europaweit zählen Versicherer am Vormittag zu den grösseren Gewinnern.