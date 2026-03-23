Der Schweizer Aktienmarkt hat die neue Woche mit massiven Verlusten eröffnet und notiert gemessen am Leitindex SMI am Montag kurz vor Mittag rund 2 Prozent im Minus. Händler verweisen auf die weitere Eskalation im Irankrieg. Die Lage habe sich mit dem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump vom Wochenende zur Öffnung der Strasse von Hormus und der Antwort des Irans darauf noch einmal verschärft, heisst es im Handel. Am Montagmorgen setzte der Iran dann noch eins drauf. «Der Feind soll wissen, dass neue Überraschungen auf dem Weg sind», sagte ein religiöser Vertreter der Revolutionsgarden.