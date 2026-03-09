«Wenn die globalen Märkte 'brennen', liegt das daran, dass Energie eine zentrale Rolle bei der Inflation spielt», fasst eine Händlerin zusammen. Die Aktienmärkte stünden vor einer extremen Bewährungsprobe, so ein weiterer Marktteilnehmer. «Einerseits erschweren die stark gestiegenen Energiepreise eine Konjunkturerholung und heizen zugleich das Inflationsthema wieder an. Zum anderen stehen in den USA die Private-Equity-Unternehmen stark unter Druck.» Etwas Entspannung kam zuletzt von Medienberichten, wonach die Finanzminister führender westlicher Industriestaaten (G7) im Verlauf dieses Tages über eine mögliche Freigabe von Erdölreserven unter der Koordination der Internationalen Energieagentur (IEA) beraten.