Der SMI verliert gegen 11.00 Uhr 2,7 Prozent auf 13'459,61 Punkte. Damit hat sich der Kursrutsch im Vergleich zum Montag (-1,2 Prozent) deutlich beschleunigt. Der SMIM-Index für die mittelgrossen Werte fällt um 2,47 Prozent auf 3042,62 und der breite SPI um 2,66 Prozent auf 18'521,80 Zähler. Gleichzeitig schnellt der Volatilitätsindex VSMI um 18 Prozent in die Höhe. Er gilt als Gradmesser der Nervosität.