Der japanische Markt profitiert weiterhin vom «Takaichi-Trade» nach dem klaren Wahlsieg von Premierministerin Sanae Takaichi. Der Nikkei schloss auf einem neuen Rekordniveau. Im Fokus stehen heute die US-Detailhandelsumsätze für Dezember sowie der verschobene monatliche US-Arbeitsmarktbericht. Hinweise auf die künftige Zinspolitik in den USA dürften auch neue US-Inflationsdaten zum Wochenschluss liefern, die am Freitag zu erwarten sind. Beide Datenpunkte sind dafür bekannt, die Märkte bewegen zu können. In der Schweiz sind neue Impulse erst ab Mittwoch zu erwarten, dann mit den Bluechip-Abschlüssen von SGS und Schindler. Der zuletzt stark aufgewertete Franken rückt zudem mögliche Reaktionen der SNB in den Fokus.