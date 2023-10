Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag gegen Mittag kaum verändert. Höhere Gewinne aus der Startphase lösten sich rasch wieder auf und der SMI rutschte in die Minuszone, belastet insbesondere von den schwachen Novartis-Valoren. Die grosse Mehrheit der Titel steht allerdings teils klar im Plus, allen voran Sandoz am zweiten Börsentag nach der Abspaltung von Novartis. Mehr als eine technische Gegenbewegung nach den starken Verlusten der vergangenen Tage sollte man allerdings nicht in diese Gewinne hineinlesen, heisst es in Börsenkreisen.

05.10.2023 11:30