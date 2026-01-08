Der Schweizer Aktienmarkt hält sich am Donnerstagvormittag dank der Schwergewichte mehrheitlich leicht im Plus, notierte in den ersten Handelsstunden aber vorübergehend auch im Minus. Insgesamt kommt der Leitindex SMI kaum vom Fleck. Nach dem starken Start ins neue Jahr scheint vorerst eine Konsolidierung der jüngsten Gewinne angesagt, erklärt ein Händler. Diese hatte bereits am Vortag nach Erreichen des neuen Rekordstandes bei beinahe 13'400 Punkten eingesetzt. Zurückhaltung dürfte das Motto der Investoren aber auch mit Blick auf die am morgigen Freitag terminierten offiziellen Arbeitsmarktdaten aus den USA sein. Dann erhofft man sich weitere Indikationen hinsichtlich des künftigen Zinspfads der US-Notenbank.