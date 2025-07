Die Zeit drängt also und gleichzeitig ist die Verwirrung gross. So ist laut Marktbeobachtern unklar, ob der dann geltende Zollsatz von dem abweichen wird, was am 2. April verkündet wurde. Aussagen von Trump sind durchaus in diese Richtung zu werten: Laut Trump sollen die neuen Zölle in einer Spanne von 10 bis 70 Prozent liegen. Und Trump schickte am Wochenende bereits neue Drohungen aus - diesmal gegen den globalen Süden: Staaten, die sich der Brics-Gruppe annähern, könnten mit Zusatzzöllen belegt werden. Aus heutiger Sicht ist nur eines klar: Die laufende Woche dürfte viele Nachrichten und Headlines bringen, die die Zollpolitik der USA betreffen.