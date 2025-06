Forbo (-4,6 Prozent) büssen hingegen einen guten Teil der Gewinne der Vorwoche wieder ein. Auslöser dafür war die Ankündigung des Abgangs von Finanzchef und Interims-CEO Andreas Jaeger im Verlauf des vierten Quartals 2025. Dass nun gleich zwei der wichtigsten Posten an der Spitze des Unternehmens neu besetzt werden müssen, dürfte in der kommenden Zeit für Unsicherheit sorgen, heisst es dazu in einem Kommentar der UBS.