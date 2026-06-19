Allerdings ist die Lage nach wie vor nicht klar. Wie ein Händler sagt, war der Krieg im Nahen Osten nur für wenige Stunden aus den Köpfen der Anleger verschwunden. «Der Iran will nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens mit den USA nicht weiter verhandeln, wodurch sich eine erneute militärische Eskalation in der Region abzeichnet.» Letztlich hätten bereits die vergangenen Wochen gezeigt, wie weit und schwer der Weg zu einem Frieden sei - das habe sich mit der Unterzeichnung nicht geändert.