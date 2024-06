Am Schweizer Aktienmarkt halten sich die Kursbewegungen am späten Freitagvormittag in Grenzen. Die Anleger warteten auf den US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag, heisst es aus Händlerkreisen. Die Daten könnten Hinweise auf die zukünftige US-Geldpolitik geben. Denn die US-Notenbank achtet bei ihren Entscheidungen stark auf den Arbeitsmarkt. «Daher gilt einmal mehr: Starke Zahlen sind schlecht und schlechte Zahlen sind gut für die Märkte», meint ein Händler. Eine Abkühlung am Arbeitsmarkt würde den Weg zu Zinssenkungen ebnen. Die US-Notenbank Fed veröffentlicht ihre Zinsentscheidung am kommenden Mittwochabend.