Der Schweizer Aktienmarkt steht am späten Dienstagvormittag leicht im Minus. Dabei übernimmt das Schwergewicht Novartis derzeit die Rolle des grossen Bremsers und verzerrt das eigentlich freundliche Gesamtbild. Denn die Mehrheit der Blue Chips steht derzeit im Plus, dies nach bereits drei Tagen in Folge mit einem steigenden SMI. Die Woche bietet mit zahlreichen Quartalszahlen hierzulande, aber auch etwa mit einigen der «Magnificant Seven» in den USA, viel Stoff zum Verarbeiten. Konjunkturseitig richtet sich die Aufmerksamkeit diese Woche insbesondere auf verschiedene Daten zum US-Arbeitsmarkt, mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht vom Freitag als Höhepunkt.