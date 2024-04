Der Schweizer Aktienmarkt hält sich am späteren Mittwochmorgen knapp im Plus. Anleger hängen etwas zwischen Hoffen und Bangen fest, so der Tenor im Handel. Einerseits kamen am Vorabend Hoffnungen auf Zinssenkungen in den USA auf, andererseits könnten die am Nachmittag erwarteten US-Inflationsdaten diese rasch wieder zunichte machen, heisst es. Zudem sei auch eine gewisse Zurückhaltung vor der morgigen Sitzung der EZB zu spüren.