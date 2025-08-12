Ausserdem stütze grundsätzlich die Aussicht auf tiefere Leitzinsen in den USA, meint die Bank weiter. Ob dies so bleibt, wird sich am Nachmittag weisen, wenn die neuesten US-Teuerungszahlen publiziert werden. Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass die Zollpolitik der USA preistreibend auf die Daten durchgeschlagen hat. Sollte die Inflation stärker gestiegen sein als befürchtet, könnte dies die US-Notenbank mit Blick auf den schwächelnden Arbeitsmarkt und hinsichtlich einer von vielen erhofften Zinssenkung im September noch mehr in ein Dilemma stürzen.
Der Leitindex SMI notiert um 10.45 Uhr 0,04 Prozent höher bei 11'874,63 Punkten. Der SLI, in dem derzeit 31 Titel enthalten sind, steigt um 0,02 Prozent auf 1979,88 Punkte und der breite SPI um 0,06 Prozent auf 16'576,93 Punkte. Bei den 31 SLI-Titeln halten sich die Gewinner und Verlierer inzwischen etwa die Waage. Anfänglich hatte es noch deutlich mehr Gewinner als Verlierer gegeben.
Gesucht sind derzeit Sandoz, welche mit einem Plus von 0,9 Prozent an der Tabellenspitze liegen. Der Generikahersteller hat einen virtuellen Stromabnahmevertrag (PPA) mit einem spanischen Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien abgeschlossen.
Dahinter folgen so unterschiedliche Aktien wie ABB (+0,8 Prozent), Kühne+Nagel oder Zurich (je +0,7 Prozent).
Auch Sonova (+0,6 Prozent) ziehen etwas überdurchschnittlich an. Der Hörsystem-Spezialist erweitert seine Infinio-Reihe und steigt mit dem kleinsten und ersten wiederaufladbaren Im-Ohr-Hörgerät von Phonak in ein neues Marktsegment ein.
Novartis (+0,5 Prozent) rücken nach verhaltenem Start in die Gewinnzone vor. Am Vortag hatten positive Nachrichten zu Studien mit dem Wirkstoff Ianalumab die Aktie um über 2 Prozent anziehen lassen. Weitere positive Daten zum selben Wirkstoff bringen am Berichtstag nur noch begrenzt Schub.
Die weiteren Schwergewichte Roche und Nestlé geben je 0,3 Prozent nach.
Auch UBS (-0,4 Prozent) fallen etwas zurück, allerdings lösen sich die Aktien etwas von den Tiefstständen. Sie werden zurückgebunden durch einen Blockverkauf eines grösseren Aktienpakets.
Grösste Verlierer sind aktuell die Tech-Titel Logitech (-1,3 Prozent) und VAT (-1,2 Prozent).
Adecco stehen 0,6 Prozent tiefer bei 26,42 Franken. Um die Aktien ist ein Seilziehen entbrannt. So hat sich Goldman Sachs klar für die Aktien des Personaldienstleisters ausgesprochen und verbunden mit einer Kaufempfehlung das Kursziel noch weiter nach oben auf 43 Franken von zuvor 41 Franken gesetzt. Die UBS hingegen hat das Kursziel zwar ebenfalls angehoben, allerdings lediglich auf 21 von 19 Franken und mit der Empfehlung «Sell».
Amrize (-0,9 Prozent) bestätigen die leichte Erholung der vergangenen beiden Handelstag nicht und bewegen sich damit weiter im Kriechgang.
Im breiten Markt brechen Komax um 15 Prozent in. Der Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen hat mit den Halbjahreszahlen die Erwartungen verfehlt und erwartet auch für das Gesamtjahr weniger Umsatz. Zudem schreibt das Unternehmen rote Zahlen.
Im Gegensatz dazu werden Tecan (+11 Prozent) kräftig angehoben. Zwar hatten die Ergebnisse besonders bei der Profitabilität die Konsenserwartungen verfehlt, es gibt aber Zeichen für eine Besserung der Auftragslage. Zudem kündigte der Labordienstleister ein Aktienrückkaufprogramm an.
Ebenfalls nach Zahlen gesucht sind Polypeptide (+5,4 Prozent) und Bell (+1,0 Prozent).
cf/rw
(AWP)