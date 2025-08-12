Der Schweizer Aktienmarkt hält sich am Dienstag gegen Mittag knapp im Plus. Allerdings tritt der Leitindex SMI dabei mehr oder weniger an Ort und Stelle, was auf die Vorsicht der Investoren im Vorfeld der Inflationsdaten aus den USA weist. Die Stimmung ist nach der Verlängerung der Pause im Zollstreit zwischen den USA und China um 90 Tage aber grundsätzlich freundlich, für grössere Sprünge der Aktienkurse reicht dies indes nicht. Die Unsicherheit über die realen Auswirkungen der jüngsten Zoll-Erlasse sorge für Zurückhaltung, heisst es denn auch in einer Markteinschätzung der Schwyzer Kantonalbank. Die gewonnene Planungssicherheit verbessere aber das Marktumfeld spürbar.