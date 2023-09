Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Dienstag auf breiter Front schwächer. Grund dafür sind einmal mehr Sorgen über die konjunkturelle Entwicklung in China. Dort hat sich im August die Stimmung im Dienstleistungssektor eingetrübt. Die konjunkturellen Stützungsmassnahmen der Regierung zeigten kaum Wirkung, so ein Börsianer. Dazu kommt, dass in Europa die Unternehmensstimmung so schlecht ist wie seit Ende 2020 nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,9 Punkte auf 46,7 Zähler und damit wurde die erste Erhebung noch um 0,3 Punkte nach unten revidiert. «Und dies bei der Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung der EZB kommende Woche», sagt ein anderer Händler.

05.09.2023 11:30