Am Schweizer Aktienmarkt geht es zum Wochenschluss deutlich nach unten. Grund dafür sind Konjunktursorgen, die am Vortag nach enttäuschenden US-Daten aus der Industrie und vom Arbeitsmarkt die zuvor noch klar positive Stimmung verdrängt haben. Die Marktteilnehmer befürchteten, dass die US-Notenbank Fed, die am Mittwoch den Leitzins nicht angetastet hat, mit einer geldpolitischen Lockerung zu lange gewartet haben könnte. Vor allem bei den stark gestiegenen Technologie- und Wachstumswerten kam es darauf zu massiven Gewinnmitnahmen. Zusätzlich werden die Abgaben noch von enttäuschenden US-Unternehmensergebnissen belastet. Dass der SMI stärker verliert als etwa der deutsche DAX oder der englische FTSE liegt vor allem daran, dass die Schweizer Börse am Vortag wegen des Nationalfeiertags geschlossen war.