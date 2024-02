Der Schweizer Aktienmarkt weist am späteren Dienstagvormittag wie schon in der Eröffnungsphase leichte Verluste aus. Die am Montag eingeleitete Konsolidierung im Anschluss an zwei starke Wochen hält damit vorerst an. Das Geschehen plätschere derzeit «so vor sich hin», meinte ein Marktteilnehmer. Das Positive daran sei indes, dass auch die Bereitschaft zu Verkäufen nicht gross sei. Wer investiert sei, bleibe es, und wer nicht, warte weiter auf die grosse Korrektur, die nicht kommen wolle.

27.02.2024 11:30