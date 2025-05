Die Schweizer Börse tendiert am Freitagvormittag knapp fester. Der Markt sei weiter dabei, sich nach der kräftigen Erholung vom Einbruch nach dem «Tag der Befreiung» von Anfang April zu stabilisieren, sagt ein Händler. Das Geschäft verlaufe in ruhigen Bahnen und die Umsätze seien moderat. Die Sorgen der Anleger wegen des steigenden Staatsdefizits der USA, die zur Wochenmitte einen Kursrutsch ausgelöst hatten, hielten an, sagt ein anderer Händler. Nach wie vor sei ungewiss, wie es weitergehe. Zwar habe das von US-Präsident Donald Trump vorangetriebene Steuer- und Ausgabengesetz, die «Big Beautiful Bill», das Repräsentantenhaus passiert. Doch beschlossen sei das weitreichende Steuervorhaben noch nicht. Erst müsse noch der Senat zustimmen.