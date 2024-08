Auslöser für den Ausverkauf waren in der vergangenen Woche schwache US-Konjunkturdaten. Insbesondere der schwache US-Arbeitsmarktbericht zum Wochenschluss machte den Stimmungseinbruch dann perfekt. Denn nachdem die US-Notenbank am Mittwoch die Zinsen nicht angetastet, aber eine Zinswende für September signalisiert hatte, befürchten viele Marktteilnehmer nun, dass sie zu lange gewartet haben könnte. So halten einige Börsianer eine Notfallentscheidung noch im August für durchaus möglich. Auf jeden Fall preisen sie nun ein schnelleres Tempo der geldpolitischen Lockerung ein und erwarten nun Zinssenkungen des Fed um fast 120 Basispunkte in diesem Jahr, während sie vor zwei Wochen noch mit 66 Basispunkten und Anfang Juli mit 36 Basispunkten gerechnet hatten.