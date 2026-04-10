Wie stark auch hierzulande das Wochenplus am Ende ausfallen wird, dürfte stark auch von den in den USA erwarteten US-Inflationszahlen abhängen. Sie gelten als das Daten-Highlight in dieser Woche. «Fallen die Daten besser aus als befürchtet, dürfte das die Zinsfantasien neu befeuern und den Aktienmarkt endgültig ins Wochenende katapultieren. Sind die Teuerungsraten jedoch schlimmer als erwartet, droht dem gerade erst geborenen, jungen Aufwärtstrend ein jähes und brutales Ende», erklärt ein Händler.