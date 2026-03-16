UBS und Sonova deutlich unter Druck

Dahinter folgen die UBS-Papiere (-1,5 Prozent). Laut einem Bericht des «Sonntagsblick» bleibt Finanzministerin Karin Keller-Sutter hart. Sie will demnach im April eine schärfere Eigenmittelverordnung vorlegen und hat dafür eine Mehrheit im Bundesrat hinter sich. Die UBS-Aktie hat inzwischen seit dem Mehrjahreshoch von Mitte Januar bei über 38 Franken knapp ein Viertel an Wert eingebüsst.