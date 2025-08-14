Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag laut vorbörslichen Indikationen eine Spur fester starten. Die Vorgaben aus den USA sind leicht freundlich. Allerdings hat dort der Schwung nach Börsenschluss in Europa noch etwas nachgelassen. Zudem dürften sich die Anleger vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag in Alaska zurückhalten und abwarten, was als Friedenslösung für den seit rund dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vorgeschlagen wird. «Die Erwartungen sind hoch, und die Börsen dürften bereits ein sehr positives Szenario eingepreist haben», sagte ein Händler.