Die Schweizer Aktienbörse steht am späteren Freitagvormittag leicht im Plus. Dabei hat der Leitindex SMI nach einem festeren Start zunächst nachgegeben, sich dann aber wieder gefangen. Das Geschäft verläuft laut Händlern in ruhigen Bahnen. Von Window Dressing, der zum Halbjahresende nicht unüblichen Kurspflege, sei nicht viel zu sehen, meint ein Händler. Die Umsätze seien eher tief. «Es gibt auch kaum Grund dazu», sagt ein anderer Händler. Die meisten Anleger seien mit der Performance zufrieden. «Ein Plus von rund acht Prozent ohne Dividendenerträge sehen wir nicht jedes Halbjahr.»