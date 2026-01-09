Der am Nachmittag anstehenden US-Jobbericht wird nicht zuletzt mit Blick auf die weitere US-Geldpolitik grosse Beachtung finden. Sollten weniger neue Stellen geschaffen worden sein als prognostiziert, könnte dies die Hoffnung auf Zinssenkungen zementieren, heisst es am Markt. Gleichzeitig könnten sich allzu schwache Daten allerdings auch negativ auf die Stimmung auswirken. Daneben könnte im Tagesverlauf möglicherweise die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in den USA darüber an, ob die Zölle von Trump womöglich illegal waren.