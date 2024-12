Weiter im Minus befinden sich Swiss Re (-0,3 Prozent). Zwar büssten die Titel bereits am Vortag etwas an Terrain ein, aber lediglich marginal. Die Kursgewinne von über 4 Prozent vom vergangenen Freitag im Zusammenhang mit den an einem Investorentag vorgestellten neuen Finanzzielen werden damit gut verteidigt, zumal am Vortag bei 134,30 Franken gar ein neues Jahreshoch erreicht wurde. Unterstützung kommt dabei von verschiedenen positiv gefärbten Analystenkommentaren.